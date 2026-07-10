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АТОР: отели в Турции завлекают россиян скидками в 20% из-за снижения спроса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что общая конъюнктура потребительского поведения направлена на осторожное потребление и на экономию.

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Турецкие отели начали предлагать 20%-е скидки для привлечения россиян на фоне замедления спроса на это направление. При этом Турция по-прежнему занимает первое место среди зарубежным направлений у россиян, сообщила в беседе с ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Сейчас мы говорим про некоторое замедление спроса на Турцию, и Турция на это уже отреагировала. Некоторые отели дают скидки 20% в июле. Хотя в июле должно было произойти сезонное повышение цены», — сказала собеседница агентства.

По словам Ломидзе, Турция возглавляет топ-3 зарубежных направления по популярности у россиян этим летом, на втором месте находится Египет, на третьем — Таиланд, где тоже наблюдаются более привлекательные цены. «Какое-то оживление спроса на этих направлениях мы ждем в связи с вот этими беспрецедентными скидками. Но общая конъюнктура потребительского поведения направлена скорее на осторожное потребление и на экономию, чем на, так сказать, падкость на скидки. Человек все равно взвешивает, потянет ли он в то или иное направление», — отметила Ломидзе.

Форум «Дикоросы» проходит в Новосибирске с 9 по 12 июля. В 2025 году он вошел в сетевую программу международного туристического форума «Путешествуй» Фонда Росконгресс и объединяет деловую программу, выставку и мастер-классы. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.

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