АТОР: отели в Турции завлекают россиян скидками в 20% из-за снижения спроса

По словам Ломидзе, Турция возглавляет топ-3 зарубежных направления по популярности у россиян этим летом, на втором месте находится Египет, на третьем — Таиланд, где тоже наблюдаются более привлекательные цены. «Какое-то оживление спроса на этих направлениях мы ждем в связи с вот этими беспрецедентными скидками. Но общая конъюнктура потребительского поведения направлена скорее на осторожное потребление и на экономию, чем на, так сказать, падкость на скидки. Человек все равно взвешивает, потянет ли он в то или иное направление», — отметила Ломидзе.