Алексей Гейкер из Хабаровского края награждён медалью Жукова

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Алексей Гейкер проявил мужество, храбрость и стойкость в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.
За профессионализм и самоотверженность он награждён ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени и государственной наградой — медалью Жукова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В составе штурмовой группы сержант Алексей Гейкер действовал в условиях постоянного сопротивления противника. Когда подразделение пересекало водный рубеж, Гейкер проявил решительность и высокий уровень тактической подготовки, хотя противник занимал более выгодные, заранее подготовленные позиции и оказывал ожесточённое сопротивление.
Алексей Гейкер грамотно использовал особенности местности, постоянно менял огневые позиции и укрытия, обеспечивая возможность успешного продвижения своей группы. Он поддерживал товарищей огнём, создавал условия для скрытного манёвра и своевременного выхода подразделения на необходимые позиции.
При форсировании брода сержант Алексей Гейкер под интенсивным вражеским огнём обеспечил прикрытие отхода и перемещения военнослужащих. Он уничтожил две огневые точки противника, которые препятствовали продвижению подразделения.
Чтобы враг не мог следить за передвижением подразделения, сержант применил дымовую завесу, так что группа оказалась вне зоны видимости противника, а затем точным огнём пресёк попытку контратаки врага.
Благодаря его решительным действиям штурмовая группа беспрепятственно вышла в район лесополосы, закрепилась там и смогла удерживать свои позиции.