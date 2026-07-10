СФР: прибавку к пенсии получат некоторые волгоградцы с 1 августа

С 1 августа некоторым категориям волгоградцев пересчитают пенсию. Это коснется, в частности, работающих пенсионеров, представителей некоторых профессиональных групп, а также преодолевших очередной возрастной рубеж граждан. По информации Соцфонда, в частности, будут увеличены выплаты пенсионерам, которым в июле исполнилось 80 лет. Для них в беззаявительном порядке удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии, а также назначается надбавка за уход.