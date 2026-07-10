МВД рассказало, как мошенники вовлекают россиян в дропперство через соцсети

Ранее стало известно, что мошенники активизировались в разгар приёмной кампании в российские вузы, нацелившись на абитуриентов через чаты и группы в соцсетях. Злоумышленники предлагают «гарантированное» поступление за деньги, места в общежитии или помощь на экзаменах, используя утечки личных данных для прицельной работы. Если сотрудники приёмной комиссии пишут в мессенджерах с предложением заплатить — это мошенники, а общение с ними нужно немедленно прекратить.