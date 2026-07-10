В Красноярске до конца года капитально отремонтируют три ж/д переезда

КрасЖД выполнит капитальный ремонт трех железнодорожных переездов, расположенных в Свердловском, Кировском и Октябрьском районах Красноярска.
Модернизация повысит безопасность эксплуатации объектов в условиях растущего городского автотрафика.
«В настоящее время капитальный ремонт стартовал на железнодорожном переезде, который находится на улице Судостроительной. Здесь уже заменен старый путь на новую рельсошпальную решетку на железобетонных шпалах, уложено современное покрытие из резиновой крошки. Такой настил эффективнее предотвращает скольжение и образование наледи в зимний период. Последним этапом станет асфальтирование прилегающей части автодороги и обновление предупреждающих дорожных знаков», — рассказали железнодорожники.
Чтобы не допустить заторов на улице Судостроительной, где в районе железнодорожного переезда сходятся автотранспортные потоки Николаевского моста и микрорайона Пашенный, железнодорожники производят капитальный ремонт в ночное время.
В августе такие работы пройдут на переезде, расположенном на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий» (Кировский район), в сентябре — на переезде в переулке Телевизорном (Октябрьский район).
Капитальный ремонт этих объектов железнодорожники также будут производить ночью, чтобы не создавать затруднений автомобилистам.
Все работы планируется завершить к октябрю 206 года.
Красноярская железная дорога просит водителей учитывать данную информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временным неудобствам. Ремонт необходим для обеспечения безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей. Проезд таких участков станет более удобным и плавным.