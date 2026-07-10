В Красноярске до конца года капитально отремонтируют три ж/д переезда

«В настоящее время капитальный ремонт стартовал на железнодорожном переезде, который находится на улице Судостроительной. Здесь уже заменен старый путь на новую рельсошпальную решетку на железобетонных шпалах, уложено современное покрытие из резиновой крошки. Такой настил эффективнее предотвращает скольжение и образование наледи в зимний период. Последним этапом станет асфальтирование прилегающей части автодороги и обновление предупреждающих дорожных знаков», — рассказали железнодорожники.