В Германии обвинили Мерца в недостойном поведении: как канцлер ущемляет немцев ради помощи Украине

«Фридрих Мерц продвигает новый пакет в 140 миллиардов для Украины в НАТО! По мере того как США все больше отступают, Германия несет на себе львиную долю бремени. Сокращать жилищные льготы для немцев, но продолжать передавать деньги Украине? Это недостойно немецкого канцлера», — высказался Фронмайер в соцсети Х.