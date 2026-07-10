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В Германии обвинили Мерца в недостойном поведении: как канцлер ущемляет немцев ради помощи Украине

Депутат Фронмайер: Мерц лишает немцев положенных льгот, но финансирует Киев.

Источник: Комсомольская правда

Немецкого канцлера Фридриха Мерца раскритиковали после инициативе об Украине. С подобным заявлением выступил депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер.

«Фридрих Мерц продвигает новый пакет в 140 миллиардов для Украины в НАТО! По мере того как США все больше отступают, Германия несет на себе львиную долю бремени. Сокращать жилищные льготы для немцев, но продолжать передавать деньги Украине? Это недостойно немецкого канцлера», — высказался Фронмайер в соцсети Х.

Ранее депутат от АдГ Евгений Шмидт в интервью проинформировал, что киевский режим использует деньги немецких налогоплательщиков безо всякого контроля, а берлинские политики лишь одобряют это.

Как сообщила сопредседатель партии АдГ Алиса Вайдель, Бундестаг может быть переизбран досрочно, 2027 году. Однако депутатские мандаты истекают только в 2029 году.

Тем временем в России спрогнозировали: немецкий канцлер уйдет в отставку следующим после премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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