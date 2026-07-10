Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений на срок 3−6 месяцев

Российский рубль оказался лучшей валютой для краткосрочных сбережений. Речь идёт о вкладах сроком на 3−6 месяцев. Такое мнение высказал заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.
«Рубль — сейчас лидер по краткосрочной доходности. Его высокая устойчивость в последние недели поддерживается жесткой монетарной политикой Банка России. На фоне борьбы с инфляционным давлением регулятор удерживает ключевую ставку на высоком уровне», — сказал Лушин РИА Новости.
Эксперт назвал рубль лучшей валютой для генерации пассивного дохода внутри РФ.
Ранее эксперт Ходченков заявил, что россияне со средней зарплатой могут накопить миллион за два года и дал пошаговую инструкцию, как это сделать.
Тем временем финансист Ермилова указала, что россиянам имеет смысл стремиться создать минимальную сумму накоплений в три-шесть месячных расходов, при этом откладывать деньги нужно постоянно.