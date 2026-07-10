Несколько дорог перекроют в Екатеринбурге в июле

С 15 июля по 31 августа будет закрыт проезд на улице Рябинина в районе домов по улицам Рябинина, 42 и Академика Парина, 46/3: там специалисты «Т-Плюс» будут вести строительство тепловых сетей. Движение транспорта во время работ будет организовано по улицам Академика Сахарова — Вильгельма де Геннина — Академика Парина. Автобусы также изменят маршруты.