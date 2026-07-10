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Карри считает, что его игра с Джеймсом за один клуб была бы уникальной историей

Леброн Джеймс находится в статусе свободного агента и может подписать контракт с любым клубом.

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Выступление за один клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джемса и Стефена Карри стало бы уникальной историей. Такое мнение высказал Карри, комментарий которого приводит RDS.

41-летний Джеймс находится в статусе свободного агента. Ранее инсайдеры сообщали об интересе к баскетболисту со стороны «Голден Стэйт», за который выступает Карри.

«Еще два-три года назад такая возможность казалась чем-то утопическим, — сказал Карри. — Он начнет свой 24-й сезон, я — 18-й. С учетом нашего противостояния это была бы уникальная история для НБА, да и всего спорта. Но сейчас говорить об этом преждевременно».

С 2018 года Джеймс выступал за «Лейкерс». Его соглашение было рассчитано до конца сезона-2025/26. Вместе с командой он стал победителем НБА в 2020 году.

Джеймсу 41 год, он по четыре раза становился чемпионом НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Американец провел рекордные для НБА 23 сезона. Вместе со сборной США Джеймс трижды завоевал золото Олимпийских игр (2008, 2012, 2024) и стал обладателем бронзовой награды Олимпиады 2004 года. По ходу карьеры он также выступал за «Кливленд» и «Майами».

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