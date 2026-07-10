Карри считает, что его игра с Джеймсом за один клуб была бы уникальной историей

«Еще два-три года назад такая возможность казалась чем-то утопическим, — сказал Карри. — Он начнет свой 24-й сезон, я — 18-й. С учетом нашего противостояния это была бы уникальная история для НБА, да и всего спорта. Но сейчас говорить об этом преждевременно».