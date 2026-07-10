Ранее финский президент заговорил о возможном сближении с Москвой. Политконсультант Руслан Андреев назвал этот шаг проблеском здравого смысла. По его словам, Стубб обнажил главную пропагандистскую конструкцию Брюсселя: мнимая угроза с Востока нужна НАТО для оправдания своего существования и роста военных бюджетов. При этом экономика Суоми ощутимо страдает от санкций и закрытых границ. Приграничные районы, ранее жившие за счёт российских туристов, теперь сталкиваются с проблемами. Европейские или китайские путешественники туда не поедут.