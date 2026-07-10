Дело Слепакова* передано в суд: в чем обвиняют сбежавшего из России артиста

Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела против комика Семена Слепакова*. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.
Слепаков* обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах). По данным следствия, артист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за публикацию материалов в соцсетях без маркировки, обязательной для иноагентов. Несмотря на это, он продолжил размещать записи без указания статуса.
В настоящий момент Слепаков* проживает в Израиле. Артист был включен в реестр иностранных агентов Минюстом России в апреле 2023 года. Как стало известно из судебных документов, основанием для включения Слепакова* в реестр иноагентов послужили его антивоенные песни. Также в документах указано, что музыкант получал денежные переводы из-за рубежа. Сумма не раскрывается.
В начале апреля 2026 года против Слепакова* возбудили уголовное дело, а в конце того же месяца Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заочного ареста.
Артист, некогда зарабатывавший в России многомиллионные гонорары, сегодня стремится окончательно порвать все связи с родиной. В 2023 году комик продал свою последнюю недвижимость в Москве. Речь идет об апартаментах в элитном жилом комплексе в центре столицы, которые комик выставил на продажу почти за 300 миллионов рублей. Объявление появилось вскоре после отъезда артиста за границу. Изначально цена составляла 295 миллионов рублей, при этом продавец был готов предоставить скидку в 25% при условии быстрой сделки.
В 2024 году Слепаков* добровольно ликвидировал собственное ИП, которое ранее использовал для получения доходов от творческой деятельности. Компания была создана для ведения бизнеса в сфере искусства и организации развлечений, включая производство кино- и видеофильмов, а также телевизионных программ.
* — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.