Дело Слепакова* передано в суд: в чем обвиняют сбежавшего из России артиста

Артист, некогда зарабатывавший в России многомиллионные гонорары, сегодня стремится окончательно порвать все связи с родиной. В 2023 году комик продал свою последнюю недвижимость в Москве. Речь идет об апартаментах в элитном жилом комплексе в центре столицы, которые комик выставил на продажу почти за 300 миллионов рублей. Объявление появилось вскоре после отъезда артиста за границу. Изначально цена составляла 295 миллионов рублей, при этом продавец был готов предоставить скидку в 25% при условии быстрой сделки.