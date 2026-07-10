Во Франции по делу о наркоторговле допросили экс-игрока сборной Насри

По информации издания, Насри на протяжении 10 часов допрашивался в рамках дела, в котором фигурируют обвинения во ввозе наркотиков, преступном сговоре и отмывании денег, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ в составе организованной группы. После допроса он был отпущен без предъявления обвинений.