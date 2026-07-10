Во Франции по делу о наркоторговле допросили экс-игрока сборной Насри

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Франции по футболу Самир Насри был задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает издание Le Parisien.
По информации издания, Насри на протяжении 10 часов допрашивался в рамках дела, в котором фигурируют обвинения во ввозе наркотиков, преступном сговоре и отмывании денег, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ в составе организованной группы. После допроса он был отпущен без предъявления обвинений.
Насри 39 лет. За карьеру он выступал за французский «Марсель», английские «Арсенал», «Манчестер Сити», «Вест Хэм», испанскую «Севилью», турецкий «Антальяспор», бельгийский «Андерлехт». Француз является двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги, один раз выиграл Суперкубок Англии.