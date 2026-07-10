Фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын» прошел в Хабаровском крае

В начале июля в селе Средний Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края прошел фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын 2026». В мероприятии приняли участие 170 человек. Фестиваль начался с символического обряда — встречи Солнца, благословения. Для демонстрации традиционного быта коренных народов развернули стойбища и воссоздали этнические жилища — чумы и балаганы. Прошел показ национальной одежды, утвари, орудий промысла. Также для гостей фестиваля провели мастер-классы по декоративно-прикладному искусству коренных малочисленных народов Севера и выступили творческие ансамбли. Гости фестиваля также приняли участие в спортивных мероприятиях — соревнованиях по метанию маута, перетягиванию палки, и прыжкам через нарты. На фестивале была представлена национальная кухня — северная рыба, дичь, ягоды, травяные чаи. «Президент России Владимир Путин подчеркивает необходимость уделять особое внимание сохранению родных культур коренных народов. Среди приоритетных целей утвержденной главой государства в 2025 году новой Стратегией государственной национальной политики — раскрытие богатства всего национального колорита нашей страны, сохранение этических традиций и поддержка современных мастеров из числа малых народов», — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев. Завершился фестиваль общим хороводом, награждением участников грамотами, подарками и памятными призами.