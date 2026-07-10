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Трамп сообщил о переименовании аэропорта Палм-Бич в свою честь

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде будет носить его имя. Об этом он написал в четверг, 9 июля, в соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде будет носить его имя. Об этом он написал в четверг, 9 июля, в соцсети Truth Social.

— Для меня огромная честь, что по итогам впечатляющего голосования Международный аэропорт Палм-Бич будет переименован в Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа, — заявил Трамп.

Он поблагодарил жителей города за голос и доверие, отметив, что после реконструкции аэропорт станет одним из величайших и самых впечатляющих в мире. Решение о переименовании принято по итогам голосования. Дата смены названия не уточняется.

13 июня стало известно, что имя президента США Дональда Трампа убрали с фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне менее чем через полгода после того, как оно там появилось.

Трамп в субботу, 4 июля, опубликовал в социальной сети Truth Social видео с золотым монументом, изображающим его в компании четырех выдающихся президентов США. Бюст главы государства добавили к барельефу с изображением Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, чьи лики высечены на знаменитой горе Рашмор в Южной Дакоте.

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