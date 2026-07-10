В Красноярском крае ужесточат штрафы для самокатчиков

Депутаты Заксобрания Красноярского края во втором чтении приняли поправки в краевой закон об административных правонарушениях. В частности, речь идет о средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
Изменения предполагают введение штрафов как для кикшеринговых компаний, так и для самих самокатчиков. Например, среди нарушений размещение СИМ в неположенных местах, невывоз СИМ в положенные сроки, излишнее количество самокатов на площадке и нарушение требований об автоматическом снижении скорости в местах, где установлены ограничения или блокировке самокатов в зонах, где их движение запрещено. Сумма штрафов будет составлять от 2 до 60 тысяч рублей.
Самих самокатчиков будут штрафовать за неправильную парковку СИМ, превышение скорости и проезд в запрещенных зонах. В данном случае суммы будут варьироваться от 1 до 4 тысяч.
«Мы установили дифференцированную ответственность и граждан, которые ездят на самокатах, электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности, и, самое главное, — кикшеринговых компаний. Были баталии, потому что здесь идёт некоторое пересечение и с правилами дорожного движения, и с общим регулированием, которое сейчас осуществляется на федеральном уровне. Но думаю, что в Красноярском крае мы сделали хороший закон. Он будет работать и поможет навести порядок на наших улицах», — подчеркнул председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.