В Красноярском крае ужесточат штрафы для самокатчиков

«Мы установили дифференцированную ответственность и граждан, которые ездят на самокатах, электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности, и, самое главное, — кикшеринговых компаний. Были баталии, потому что здесь идёт некоторое пересечение и с правилами дорожного движения, и с общим регулированием, которое сейчас осуществляется на федеральном уровне. Но думаю, что в Красноярском крае мы сделали хороший закон. Он будет работать и поможет навести порядок на наших улицах», — подчеркнул председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.