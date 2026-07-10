Не путайте ИИ с нотариусом: как защитить свои личные данные в сети

Полное погружение.
В июне 2026 года ВЦИОМ и Pew Research Center опубликовали результаты опросов граждан своих стран об их отношении к нейросетям. Как выяснилось, «осведомленность об искусственном интеллекте в России и США уже близка к “потолку”: ИИ стал массово узнаваемой технологией», говорится в обзоре исследования ВЦИОМ. В повседневной жизни взаимодействуют с ИИ «практически постоянно» 19% опрошенных россиян. Почти треть (31%) обращаются к нейросети как минимум раз в день.
Опрос среди американских респондентов показал, что «почти 4 из 10 взрослых жителей США взаимодействуют с искусственным интеллектом как минимум несколько раз в день. В том числе 7% сообщают, что делают это почти постоянно». За последние пять лет доля американцев, заявляющих о том, что «много слышали об ИИ», выросла почти вдвое: с 26% в 2022 году примерно до половины взрослого населения США.
Респондентов в обеих странах спросили о том, как они оценивают риски, связанные с ИИ. 40% опрошенных американцев считают, что влияние искусственного интеллекта на общество в будущем будет «очень или довольно негативным». Среди россиян очень высокие и высокие риски в распространении ИИ усматривают более половины опрошенных (52%).
«Дорогой черновик…».
Несмотря на эту статистику, многие россияне готовы доверить нейросетям сокровенное. По словам старшего преподавателя кафедры «Социология и политология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Юлии Неверовой, все больше людей используют системы на основе технологий ИИ для того, чтобы поделиться переживаниями и разобраться в себе.
«Многие воспринимают диалог с искусственным интеллектом как личный черновик» — загружают в него паспорта и другие документы с личными данными, — отметил директор Института информационной и медиабезопасности Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.
«Загрузка документа в сервис искусственного интеллекта означает, что человек передает информацию внешней цифровой системе», — говорит он. Такая доверчивость, по словам эксперта, опрометчива: «крупные платформы в обычном пользовательском режиме не дают полной анонимности и не обещают конфиденциальность в том смысле, в каком она действует у адвоката, врача, банка или нотариуса».
Подарок мошенникам.
«Если человек загружает обычный текст без личных данных, риск обычно ниже. Другая ситуация возникает, когда в документе есть паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес, телефон, сведения о здоровье, банковские реквизиты, подпись, доверенность, договор, иная личная чувствительная информация, судебные материалы или документы компании», — перечисляет Никишин. Всеми этими данными могут воспользоваться мошенники.
Чаще всего, по его словам, «опасность возникает, если сервис оказался поддельным, аккаунт пользователя взломали, история запросов стала доступна посторонним лицам или сами данные попали в чужие руки». Типичный сценарий обмана может выглядеть так: человеку предлагают проверить договор, распознать паспорт, подготовить резюме, оформить кредит или получить юридическую консультацию. Он загружает файл и таким образом передает свои данные злоумышленникам.
«Дальше эти сведения могут использоваться для обмана: мошеннику проще убедить человека, если он знает реальные детали. Данные из документов могут использовать и для подготовки поддельных писем, счетов, заявлений или договоров. Если в файле были подписи, печати, QR-коды или реквизиты, риск подделок и финансовых атак становится выше», — говорит Никишин.
Как обезопасить себя?
По словам эксперта, обычному пользователю лучше не загружать в публичные сервисы документы в исходном виде. «Если нужно проанализировать текст, документ стоит заранее обезличить: убрать ФИО, адреса, телефоны, номера документов, счета, подписи, печати, QR-коды, названия контрагентов, точные суммы и другие сведения, по которым можно установить человека, компанию или конкретную сделку. Вместо реальных данных можно использовать условные обозначения», — рекомендует он.
Перед загрузкой файла стоит посмотреть условия сервиса и настройки приватности. Нужно понять, использует ли платформа загруженные файлы для улучшения моделей, можно ли это отключить, где хранятся данные, можно ли удалить историю, кто имеет доступ к обращениям пользователя и есть ли отдельный корпоративный режим.
«Если это непонятно, чувствительные документы лучше не загружать, — подчеркивает эксперт. — Обычный чат с искусственным интеллектом не является юридически защищенным каналом связи».
Риски для бизнеса.
Как говорит Никишин, особую актуальность этот вопрос имеет для компаний, деятельность которых непосредственно связана с обработкой персональных данных: «Согласно российскому законодательству, обработка персональных данных понимается широко: как сбор, хранение, использование, передача, предоставление доступа, обезличивание, удаление данных».
Поэтому, продолжает эксперт, если компания загружает в сервис ИИ документы клиентов, работников или контрагентов, она должна понимать, на каком основании это делает, для какой цели, в каком объеме и какие меры защиты применяет. «Если сервис иностранный, дополнительно возникает вопрос о трансграничной передаче персональных данных и/или неисполнении требования о локализации данных, что чревато для компании привлечением к административной ответственности по ст. 13.11 КоАП РФ», — уточняет он.
По словам эксперта, в компаниях эти вопросы должны регламентироваться внутренними правилами. Сотрудникам не стоит самостоятельно отправлять документы клиентов, работников, контрагентов или внутренние материалы в любые публичные сервисы. «Нужен перечень разрешенных платформ, порядок обезличивания, запрет на загрузку отдельных категорий документов и контроль со стороны юристов, специалистов по информационной безопасности и ответственного за персональные данные», — говорит Никишин.
Кому можно отправлять, кому — нет.
Дигитализация повседневной жизни тем не менее зачастую требует загрузки документов для получения доступа к тому или иному сервису — например, загрузка паспорта требуется для заказа через маркетплейс товара из-за границы, сфотографировать и отправить документы (паспорт и права) требуют каршеринговые и кикшеринговые сервисы.
«Избежать отправки чувствительных сведений не всегда возможно, особенно при взаимодействии с крупными официальными сервисами, где такие данные требуются для идентификации или выполнения требований законодательства, — подтверждает руководитель департамента киберразведки компании “Бастион” Константин Ларин. — В подобных случаях стоит руководствоваться принципом минимизации — передавать исключительно необходимую информацию, не отправлять лишние документы и использовать только официальные приложения, каналы связи или сайты».
По его словам, к одному из самых чувствительных видов персональных данных относятся сканированные копии паспорта. Их следует передавать исключительно проверенному получателю и только в случаях, когда это действительно необходимо.
«Для отправки лучше использовать корпоративную почту или официальный защищенный канал, а не обычные мессенджеры. Если документ требует государственный орган или компания, лучше заранее убедиться, что запрос подлинный и действительно исходит от уполномоченного сотрудника. По возможности стоит использовать защищенные государственные сервисы или личные кабинеты пользователей вместо стандартной пересылки файлов», — заявил ТАСС эксперт.
Массовые утечки персональных данных происходят регулярно. «Часть сведений о многих людях уже может находиться в открытом доступе или на теневых площадках», — признает Ларин. Тем не менее, по его словам, это не является поводом не соблюдать базовые правила цифровой гигиены. «Далеко не вся информация скомпрометирована, и чем меньше копий документов распространяется, тем ниже вероятность новых утечек и действий злоумышленников», — заключает он.
Евлалия Самедова.