Не путайте ИИ с нотариусом: как защитить свои личные данные в сети

Опрос среди американских респондентов показал, что «почти 4 из 10 взрослых жителей США взаимодействуют с искусственным интеллектом как минимум несколько раз в день. В том числе 7% сообщают, что делают это почти постоянно». За последние пять лет доля американцев, заявляющих о том, что «много слышали об ИИ», выросла почти вдвое: с 26% в 2022 году примерно до половины взрослого населения США.