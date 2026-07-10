Ачинец обратился в Роспотребнадзор и вернул деньги за бракованный пылесос

Когда мужчина попытался самостоятельно разобраться в ситуации, он обнаружил, что на упаковке товара нет информации об изготовителе, а к самой технике не приложена техническая документация по эксплуатации. Покупатель несколько раз отправлял продавцу заявки на возврат некачественного пылесоса, но получал отказы.