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Ачинец обратился в Роспотребнадзор и вернул деньги за бракованный пылесос

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора помогли ачинцу вернуть деньги за бракованный товар с маркетплейса.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора помогли ачинцу вернуть деньги за бракованный товар с маркетплейса. Вертикальный пылесос за 17 023 рубля начал ломаться уже спустя месяц активного использования. Сначала сдала позиции застежка на валике, а после аккумулятор — заряда на устройстве хватало всего на 15 минут работы.

Когда мужчина попытался самостоятельно разобраться в ситуации, он обнаружил, что на упаковке товара нет информации об изготовителе, а к самой технике не приложена техническая документация по эксплуатации. Покупатель несколько раз отправлял продавцу заявки на возврат некачественного пылесоса, но получал отказы.

Исчерпав попытки урегулировать вопрос самостоятельно, ачинец обратился за помощью в Управление Роспотребнадзора. Специалисты разъяснили заявителю его права и помогли составить претензию. Через неделю индивидуальный предприниматель Азимжанова М. М., осознав обоснованность требований, вернула потребителю дененьги за бракованный пылесос в полном объеме.

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