Топ-3 самых частых нарушений законов о труде названы в Беларуси

На заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам профсоюзы назвали топ-3 частых нарушений законов о труде в Беларуси. Данные приводит БелТА.
Так, из практики профсоюзов следует, что чаще всего наниматели ошибаются при предоставления отпусков — как трудовых, так и социальных. Скажем, в 2025-м выявили более 2100 случаев подобного характера.
Как говорят эксперты, к названному типу ошибок относятся «несоблюдение графиков трудовых отпусков, неознакомление работников с приказами о периоде отпуска, неправильный порядок предоставления дополнительных дней отдыха за работу во вредных условиях».
Далее следуют ошибки, касающиеся установления и расчета рабочего времени, а также времени отдыха. Еще достаточно часто нарушаются вопросы, связанные с контрактами — порядок заключения, изменения и продления.
В числе недочетов — вопросы ведения трудовых книжек, приема на работу, оплаты труда.
В Федерации профсоюзов замечают:
«По каждому выявленному случаю профсоюзные юристы выдают предписания или рекомендации на устранение нарушений. Как правило, наниматели оперативно реагируют на замечания».
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