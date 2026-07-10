Столкновение циклонов над Москвой 11−12 июля заставит сердечников молить о пощаде! Чем опасна гроза в такое время?

Оставайтесь дома, если есть возможность. Не планируйте долгие прогулки, тяжёлые тренировки и дела, связанные с физическим напряжением. Проверяйте давление и пульс. Особенно если есть гипертония, аритмия, сердечная недостаточность или ишемическая болезнь сердца. Держите лекарства под рукой. Это касается препаратов от давления, сердца, мигрени, астмы и аллергии, если они назначены врачом. Не перегревайтесь и избегайте духоты. Лучше находиться в прохладном помещении, но во время сильного ветра и грозы окна стоит закрыть. Пейте воду небольшими порциями. Но при сердечной недостаточности, болезнях почек или ограничении жидкости ориентируйтесь только на рекомендации врача. Астматикам и аллергикам лучше переждать грозу в помещении. Ветер может поднимать пыльцу и другие раздражители, а после улицы стоит умыться, переодеться и убрать пыльцу с волос и одежды.