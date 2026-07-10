Сборы ребёнка в школу в 2026 году обойдутся минимум в 30 000 рублей

Сколько стоит школьная форма для мальчика: бюджетный вариант.
Костюм классический — 7000 рублей;спортивный костюм — 3000 рублей;спортивный костюм (майка + шорты) — 550 рублей;комплект футболок (3 штуки) — 550 рублей;брюки — 1800 рублей;комплект рубашек (3 штуки, 100% хлопок) — 3900 рублей; кроссовки на физкультуру (базовая летняя модель) — 1000 рублей;туфли (кожаные) — 3100.
Итого: 20 900 рублей.
Сколько стоит школьная форма для девочки: бюджетный вариант.
Пиджак и юбка —1300 рублей;брюки и пиджак — 5400 рублей;платье — 2000 рублей;спортивный костюм — 3000 рублей; спортивный костюм с шортами и майкой — 550 рублей;комплект футболок (3 штуки) — 550 рублей;комплект блузок или рубашек (3 штуки) — 3900 рублей;брюки — 2200 рублей;кроссовки на физкультуру — 1500 рублей (цена выше, чем для мальчиков, за счёт цвета); туфли (кожаные) — 3100 рублей.
Итого: 23 500 рублей.
Сколько стоит школьная форма: премиум-вариант.
Более дорогие варианты могут обойтись в 40 000 — 60 000 рублей с учётом более дорогих вариантов костюмов для мальчиков и платьев и костюмов для девочек, уточняет Щербаченко.
Премиум-набор может варьироваться в пределах 47−62 тысяч рублей для одного ребёнка. Если в семье двое детей идут в первый класс, то стоит заложить минимум 60 000 рублей, что позволит собрать базовый комплект.
Пётр Щербаченко.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Сколько стоит набор канцтоваров и рюкзак.
Рюкзак с уплотнённой спинкой — от 2000 до 7000 рублей;
набор канцтоваров — около 5000 рублей.
Сколько стоит собрать ребёнка в школу: итоговая сумма.
Эксперты называют среднюю сумму 20 306 рублей. Однако по расчётам Щербаченко, минимальный базовый набор обойдётся в 27 900 рублей для мальчиков и 30 500 рублей для девочек (включая форму, рюкзак и набор канцтоваров). Экономист добавил, что просчитать, насколько этот набор подорожал, сложно (из-за того, что у разных экспертов разные суммы), однако он делает выводы, что цены показали незначительный рост, который находится в пределах уровня инфляции.
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