Сборы ребёнка в школу в 2026 году обойдутся минимум в 30 000 рублей

Эксперты называют среднюю сумму 20 306 рублей. Однако по расчётам Щербаченко, минимальный базовый набор обойдётся в 27 900 рублей для мальчиков и 30 500 рублей для девочек (включая форму, рюкзак и набор канцтоваров). Экономист добавил, что просчитать, насколько этот набор подорожал, сложно (из-за того, что у разных экспертов разные суммы), однако он делает выводы, что цены показали незначительный рост, который находится в пределах уровня инфляции.