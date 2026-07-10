Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольском районе Хабаровского края на пожаре в бытовке погиб 58-летний мужчина

В Комсомольском районе Хабаровского края дознаватели МЧС устанавливают причины пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольском районе Хабаровского края дознаватели МЧС устанавливают причины пожара, унёсшего жизнь человека. Трагедия произошла поздно вечером 8 июля в посёлке Молодёжный. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, около 23 часов в пожарную охрану поступил вызов о возгорании бытовки на территории фермерского хозяйства. На момент прибытия боевых караулов строение было полностью охвачено огнём. Четыре человека эвакуировались самостоятельно. В ходе ликвидации пожара обнаружен погибший — 58-летний мужчина.

Дознаватели Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и сотрудники следственных органов провели осмотр места пожара и опрос очевидцев. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания. Среди возможных версий — неосторожное обращение с огнём при курении и неисправность электрооборудования. МЧС напоминает о правилах безопасности: не курить в постели, особенно после употребления алкоголя, тщательно тушить окурки, устанавливать в домах автономные пожарные извещатели.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше