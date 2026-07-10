В Комсомольском районе Хабаровского края на пожаре в бытовке погиб 58-летний мужчина

В Комсомольском районе Хабаровского края дознаватели МЧС устанавливают причины пожара, унёсшего жизнь человека. Трагедия произошла поздно вечером 8 июля в посёлке Молодёжный. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, около 23 часов в пожарную охрану поступил вызов о возгорании бытовки на территории фермерского хозяйства. На момент прибытия боевых караулов строение было полностью охвачено огнём. Четыре человека эвакуировались самостоятельно. В ходе ликвидации пожара обнаружен погибший — 58-летний мужчина.
Дознаватели Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и сотрудники следственных органов провели осмотр места пожара и опрос очевидцев. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания. Среди возможных версий — неосторожное обращение с огнём при курении и неисправность электрооборудования. МЧС напоминает о правилах безопасности: не курить в постели, особенно после употребления алкоголя, тщательно тушить окурки, устанавливать в домах автономные пожарные извещатели.
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