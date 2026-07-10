Лето — это не только пора каникул, но и время серьезного испытания для школьников. Страх совершить ошибку, давление родительских ожиданий и чувство тотального одиночества часто оказываются непосильной ношей для подростковой психики.
В самый разгар экзаменационной поры хабаровская девятиклассница Алина оказалась на грани срыва. Мысли путались, а обычный мандраж перед экзаменом по биологии перерос в настоящую паническую атаку. Девушке показалось, что её мир рушится прямо сейчас. В слезах она попыталась найти в интернете номер психологической помощи детям, но из-за ошибки в наборе попала на телефон доверия транспортной полиции Дальнего Востока.
Когда Алина, всхлипывая, рассказала о своем состоянии, оперативный дежурный спокойно представился. Осознание того, что она позвонила в правоохранительные органы, лишь усилило отчаяние школьницы — ей казалось, что она совершила нечто незаконное. Однако полицейский проявил удивительное терпение: он дал девушке выговориться, мягко успокоил её и попросил контакты для связи. Этот простой человеческий разговор помог Алине прийти в себя. Дежурный передал информацию руководству, после чего начальник связался с родителями, чтобы убедиться в безопасности ребенка.
Оказалось, что семья девочки добрая и благополучная, просто экзаменационная гонка довела подростка до пика эмоционального напряжения. Узнав об этой истории, сотрудники пресс-службы Управления на транспорте МВД по ДФО решили превратить неприятную ситуацию в добрый жест. Они пригласили Алину, её маму и младшего брата Гришу в Управление на «Антистресс-день».
Случайный звонок в полицию спас хабаровскую девятиклассницу от стресса. Фото: Пресс‑служба УТ МВД России по ДФО.
Случайный звонок в полицию спас хабаровскую девятиклассницу от стресса. Фото: Пресс‑служба УТ МВД России по ДФО.
Случайный звонок в полицию спас хабаровскую девятиклассницу от стресса. Фото: Пресс‑служба УТ МВД России по ДФО.
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Сначала стражи дальневосточных магистралей рассказали о своей работе и о том, как обеспечивается безопасность пассажиров и грузов. Затем старший психолог УТ МВД России по ДФО познакомила гостей с метафорическими ассоциативными картами — простым, но действенным инструментом, который помогает через образное мышление выразить то, что сложно сказать словами. Несмотря на внешний вид, методика никак не связана с гаданиями, ведь значение карты определяет сам человек по своим ассоциациям. Такие мягкие психологические приёмы способствуют тому, чтобы подросток не чувствовал давления и мог честно поделиться своими переживаниями.
Алина и её младший брат Гриша познакомились с работой полиграфа и узнали, как он применяется в службе. Знакомство с работой психолога лишь укрепило желание девушки самой освоить эту профессию в будущем.
Случайный звонок в полицию спас хабаровскую девятиклассницу от стресса. Фото: Пресс‑служба УТ МВД России по ДФО.
Случайный звонок в полицию спас хабаровскую девятиклассницу от стресса. Фото: Пресс‑служба УТ МВД России по ДФО.
Случайный звонок в полицию спас хабаровскую девятиклассницу от стресса. Фото: Пресс‑служба УТ МВД России по ДФО.
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Затем семья отправилась в Центр кинологической службы УТ МВД России по ДФО, где инспекторы‑кинологи пригласили гостей принять участие в настоящей тренировке служебных собак. Дети вместе с мамой узнали, как осуществляется поиск запрещенных веществ, и осматриваются объекты транспорта. Особое внимание привлекли служебный лабрадор Генa (Амур Лав Гуд Бой) и ретривер Глоша (Мон Ами Фидель Глория). Маленький Гриша был в восторге, ведь он давно мечтает завести у себя дома собак именно этих двух пород.
«Я хочу выразить огромную благодарность транспортным полицейским, за то, что я узнала, что существует проблема, и вы смогли оказать психологическую помощь в нужный момент моему ребенку», — поблагодарила полицейских Ольга, мама Алины.
Приятным завершением Антистресс‑дня стал сладкий подарок для гостей и пожелания безопасных летних каникул.
Алина успешно сдала все экзамены и в будущем планирует сама помогать детям, став детским психологом.