Случайный звонок в полицию спас хабаровскую девятиклассницу от стресса

Сначала стражи дальневосточных магистралей рассказали о своей работе и о том, как обеспечивается безопасность пассажиров и грузов. Затем старший психолог УТ МВД России по ДФО познакомила гостей с метафорическими ассоциативными картами — простым, но действенным инструментом, который помогает через образное мышление выразить то, что сложно сказать словами. Несмотря на внешний вид, методика никак не связана с гаданиями, ведь значение карты определяет сам человек по своим ассоциациям. Такие мягкие психологические приёмы способствуют тому, чтобы подросток не чувствовал давления и мог честно поделиться своими переживаниями.