Сколько россиян ощущают повышенную мотивацию к работе летом. Опрос

В более раннем опросе, проведенном сервисом управления проектами Kaiten, показал, каждый четвертый сотрудник российских компаний признался, что его отпуск срывался из-за работы. Оказалось, что большинство сотрудников не могут отключиться от работы на время отпуска. Более половины (69%) берут с собой в отпуск рабочий ноутбук «на всякий случай». Еще больше респондентов — 79% — отвечают на рабочие сообщения, а 73% продолжают проверять рабочие чаты во время отпуска.