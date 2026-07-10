Сколько россиян ощущают повышенную мотивацию к работе летом. Опрос

Треть опрошенных россиян (32%) чувствуют повышенную мотивацию к работе летом. На работоспособность влияют хорошая погода, большое количество солнечного света и возможность больше двигаться, следует из результатов опроса, проведенного аналитиками сервиса «Работа.ру». Они имеются в распоряжении РБК Life.
В опросе, который состоялся в июне 2026 года, приняли участие более 3200 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.
По данным опроса, 13% россиян оценивают свою мотивацию работать летом как очень высокую, а еще 19% — как высокую. Средний уровень мотивации в летний сезон выбрали 37% участников исследования. При этом 16% респондентов признались, что летом их мотивация ниже среднего, а 15% назвали ее низкой.
Интересно, что уровень работоспособности различается у мужчин и женщин. Оказалось, что мужчины значительно чаще женщин чувствуют себя бодрее на работе летом — 41% против 24% соответственно. Женщины, напротив, чаще отмечают пониженную мотивацию летом: об этом сказали 36% участниц опроса (против 23% мужчин).
Различия проявились и между возрастными группами. Самыми мотивированными летом себя ощущают россияне в возрасте 18−34 лет и старше 55 лет — 33 и 35% соответственно. При этом молодежь, 18−34 лет, одновременно оказалась и среди наименее мотивированных: 18% представителей этой группы признались в низкой работоспособности летом.
На работоспособность летом влияет несколько факторов:
- хорошая погода (ее считают главным стимулом для работы 39% респондентов);
- большое количество солнечного света (30%);
- возможность больше двигаться в течение дня (27%);
- возможность поработать на природе (20%);
- летние мероприятия после работы (13%).
Среди факторов, которые снижают желание трудиться, оказались жаркая погода, духота, желание уехать в отпуск, а также стремление уделять больше времени развлечениям и хобби.
У кого срывался отпуск из-за работы
В более раннем опросе, проведенном сервисом управления проектами Kaiten, показал, каждый четвертый сотрудник российских компаний признался, что его отпуск срывался из-за работы. Оказалось, что большинство сотрудников не могут отключиться от работы на время отпуска. Более половины (69%) берут с собой в отпуск рабочий ноутбук «на всякий случай». Еще больше респондентов — 79% — отвечают на рабочие сообщения, а 73% продолжают проверять рабочие чаты во время отпуска.
Среди линейных сотрудников 74% сообщили, что руководитель писал им по рабочим вопросам, когда они находились в отпуске. Самим же руководителям приходится не легче: 92% из них продолжают отвечать на рабочие сообщения даже на отдыхе.
Опрос показал, что чем выше должность, тем сложнее по-настоящему уйти в отпуск и отключиться от работы. Среди руководителей 78% берут с собой ноутбук в отпуск, 84% получают сообщения от своего руководства даже во время отдыха.