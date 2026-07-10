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Народные приметы на 11 июля: чего нельзя делать на Крапивное заговенье?

Что на Руси делали с крапивой, чтобы не болеть и защититься от нечисти?

Источник: Живем в Нижнем

В давние времена 11 июля на Руси отмечали Крапивное заговенье: этот день был известен множеством примет и обрядов, многие из которых были связаны с крапивой. Это растение у наших предков пользовалось особым уважением. Его использовали в кулинарных и лечебных целях, для дезинфекции помещений и защиты от нечисти.

Сегодня мы вспомним традиции, бытовавшие несколько веков назад, и выясним, как провести 11 июля, чтобы избежать бед и привлечь удачу.

Народные приметы на 11 июля: что нельзя делать.

На Крапивное заговенье запрещалось играть свадьбы. Мудрецы говорили, что молодожены вскоре разбегутся со скандалом. День не годится для амурных дел — свиданий лучше не назначать и в любви не объясняться.

Новые знакомства 11 июля могут принести немало разочарований. Человек, внушающий доверие, на поверку окажется лжецом или даже мошенником. По этой причине не стоит начинать серьезные дела с кем-либо за исключением проверенных людей. Это не лучший день для трудоустройства или крупных сделок.

Если верите в приметы, воздержитесь от нецензурной брани. Любителям ненормативной лексики, в старину сулили зубную и головную боль. А тем, кто при этом еще и говорит на повышенных тонах, обещали бессонницу.

Стоит воздержаться от маникюра и стрижки. Делать новые прически своим детям также не рекомендуется. По поверьям, известным на Руси, ребенок из-за этого может захворать.

Для прогулок на свежем воздухе день подходит, но для купания — нет. Дело в том, что наши пращуры очень боялись русалок. Поговаривали, что эти обитательницы водоемов могут представлять для человека серьезную опасность. 11 июля они привыкли отдыхать, а потому готовы наказать каждого, кто нарушит их покой.

Ни в коем случае не следует выбрасывать остатки пищи после обеда. Ее нужно или убрать до ужина, или вынести животным. Тому, кто забудет про этот запрет, в давние времена предрекали голод.

Не рекомендуется вытираться чужим полотенцем: так можно чужие болячки себе забрать.

Нельзя весь день ходить в одном и том же, а то денег не будет. 11 июля стоит переодеться хотя бы раз.

Если соберетесь за покупками, не тратьтесь на мед. Наши предки говорили, что лакомство, купленное в этот день, быстро испортится.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы на 11 июля: что можно делать.

Крапивное заговенье в народном календаре указывало на дату, когда сборы этого растения нужно было завершать. До этого дня крапиву активно использовали: варили из нее щи, сушили для целебных отваров, набирали в «букеты» для защиты от нечисти и так далее. Люди верили, что после 11 июля она становится колючей и бесполезной, но в этот праздник ее еще рвали. Если кто «обжигался», говорили, что год хворать не будет.

Также из крапивы делали веники и подметали ими в избах. Таким образом наши предки «выгоняли» из дома бесов, а также ставили «заслон» для ведьм и колдунов.

К слову, день подходит для уборки, стирки и прочих хлопот по хозяйству. Хорошо завершать старые дела, отказываться от вредных привычек, помогать родным, молиться и заниматься с детьми.

Удача будет сопутствовать тем, кто наденет на Крапивное заговенье что-то красное. А если 11 июля приобрести кошелек такого цвета, то ровно на седьмые сутки деньги в дом рекой потекут. Во всяком случае, так говорили в старину.

Во времена язычества наши предки проводили особые обряды в честь праздника. Они разжигали костры и бросали в огонь крапиву, а сами водили хороводы вокруг, пели ритуальные песни. Они верили, что так избавляются от всего дурного, что было в жизни, и привлекают удачу.

Главное блюдо дня на Руси — щи из крапивы. Их готовили по разным рецептам, добавляя для вкуса, например, грибы и бруснику.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 11 июля.

Если на Крапивное заговенье воробьи дерутся, впереди засуха.

Птицы попрятались? Жара отступит через сутки, а солнечная погода сменится ненастьем.

Сильный ветер в этот день — предвестник холодной зимы.

Если идет дождь, грибов будет много.

Именинники 11 июля.

В этот день именины отмечают Герман, Иван, Иосиф, Павел, Сергей и Элеонора.