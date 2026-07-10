Народные приметы на 11 июля: чего нельзя делать на Крапивное заговенье?

Крапивное заговенье в народном календаре указывало на дату, когда сборы этого растения нужно было завершать. До этого дня крапиву активно использовали: варили из нее щи, сушили для целебных отваров, набирали в «букеты» для защиты от нечисти и так далее. Люди верили, что после 11 июля она становится колючей и бесполезной, но в этот праздник ее еще рвали. Если кто «обжигался», говорили, что год хворать не будет.