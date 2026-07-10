«РН-Ванкор» создал единую образовательную сеть на севере Красноярского края

Учебные классы оснащены современным оборудованием, позволяющим повысить качество обучения. Среди них — роботы-тренажеры для закрепления навыков первой медицинской помощи, VR-тренажеры для отработки правильной последовательности действий при работе на производственных объектах, тренажеры по управлению процессами эксплуатации нефтегазовых скважин и промыслового оборудования, а также многофункциональные интерактивные панели, которые установлены на Ванкорском производственном участке и в офисе в Красноярске. Это позволяет проводить занятия с нефтяниками на удаленных объектах в режиме онлайн без потери качества и оперативности обучения.