Нерезиденты втрое нарастили продажи российских акций на фоне обвала рынка

В июне 2026 года нерезиденты продали российские акции на 12,1 млрд руб., следует из данных Банка России, которые изучил РБК. Распродажи в этот месяц по объему почти втрое превысили майские и проходили на фоне обвала российского фондового рынка, который показал худшие результаты за несколько лет — индекс Мосбиржи (в него входят 46 наиболее ликвидных акций) потерял 8,3% и откатился к минимумам 2023 года. В июле тенденция сохранилась: показатель впервые с зимы 2023 года ушел ниже отметки 2200 п.
Иностранцы продавали российские акции четвертый месяц подряд, следует из статистики ЦБ. Но объем таких сделок достиг максимума с начала года, последний раз сопоставимый масштаб выходов нерезидентов из бумаг был зафиксирован в декабре 2025-го — 12,9 млрд руб. Максимальными (с апреля 2022-го, более ранней статистики ЦБ не раскрывает) распродажи акций нерезидентов были в июле 2024 года — почти на 32 млрд руб. за месяц.
Но иностранные инвесторы были вторыми по объему распродаж российских акций, а больше всего таких бумаг в июне продали российские доверительные управляющие — почти на 23 млрд руб. Больше профессиональные управляющие продали акций только в августе 2023 года — на 27,7 млрд руб. за месяц, следует из статистики ЦБ.
Основными же покупателями акций на российском рынке продолжают оставаться розничные инвесторы — объемы их покупок опережают вложения в акции всех остальных участников рынка. Только в июне 2026 года физлица купили акций почти на 28 млрд руб., нарастив сумму сделок по сравнению с маем почти в полтора раза.
Что побуждает управляющих и нерезидентов распродавать акции из портфелей, привели ли именно их сделки к обвалу котировок и как долго российский рынок сможет продержаться на сделках частных инвесторов — в подписке РБК.