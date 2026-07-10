Нерезиденты втрое нарастили продажи российских акций на фоне обвала рынка

В июне 2026 года нерезиденты продали российские акции на 12,1 млрд руб., следует из данных Банка России, которые изучил РБК. Распродажи в этот месяц по объему почти втрое превысили майские и проходили на фоне обвала российского фондового рынка, который показал худшие результаты за несколько лет — индекс Мосбиржи (в него входят 46 наиболее ликвидных акций) потерял 8,3% и откатился к минимумам 2023 года. В июле тенденция сохранилась: показатель впервые с зимы 2023 года ушел ниже отметки 2200 п.