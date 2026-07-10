Миссис БРИКС из ЮАР заявила о желании переехать в Россию

«Моя жизнь полностью изменилась: я встречаюсь с разными людьми, важными людьми, в том числе с представителями власти. Для меня открылось множество возможностей для сотрудничества. Россия — прекрасное место. Я бы с удовольствием когда-нибудь осталась в России» — сказала она.