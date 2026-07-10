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Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отмечает день рождения

Сегодня, 10 июля, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отмечает 53-летие.

Сегодня, 10 июля, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отмечает 53-летие. Будущий митрополит родился в Ярославле в семье служащих. После окончания Ярославского госуниверситета, где он учился на факультете «Автомобили и автомобильное хозяйство», поступил в Ярославское духовное училище. Будущий митрополит закончил также Московскую духовную семинарию и теологический факультет Ярославского педуниверситета.

Принял постриг 30 июня 2000 года с именем Феодор в честь преподобного Феодора Смоленского, Ярославского чудотворца. Был личным секретарем и келейником архиепископа Ярославского Михея до его кончины в 2005 году. В 2007 году был возведён в сан игумена.

Возглавлял различные приходы и храмы Ярославской области.

В декабре 2015 года решением Священного Синода избран епископом Переславским и Угличским и возведен в сан архимандрита. В этом же месяце наречен во епископа. 28 декабря 2018 года решением Священного Синода стал Преосвященным Волгоградским и Камышинским, главой Волгоградской митрополии, с освобождением от управления Переславской епархией. 3 января 2019 года за Литургией в Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Кирилл возвёл его в сан митрополита.

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор имеет ряд наград: Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (2021), Орден преподобного Серафима Саровского III степени (2023).

Он активно участвует в церковно-общественной жизни волгоградского региона, является настоятелем Александро-Невского кафедрального собора и храма Сергия Радонежского в Волгограде.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора с днем рождения и желает ему многая и благая лета!

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