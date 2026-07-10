Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отмечает день рождения

В декабре 2015 года решением Священного Синода избран епископом Переславским и Угличским и возведен в сан архимандрита. В этом же месяце наречен во епископа. 28 декабря 2018 года решением Священного Синода стал Преосвященным Волгоградским и Камышинским, главой Волгоградской митрополии, с освобождением от управления Переславской епархией. 3 января 2019 года за Литургией в Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Кирилл возвёл его в сан митрополита.