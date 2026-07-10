Красноярские врачи спасли мужчину, которого пронзила ножка стула

Сначала пострадавшего прооперировали в районной больнице: удалили видимую часть ножки и зашили кишечник. Однако мужчина всё равно чувствовал сильную боль в спине и приехал в красноярскую БСМП, думая, что у него обострился остеохондроз. КТ и МРТ показали инородное тело в двух позвонках.