Красноярские врачи спасли мужчину, которого пронзила ножка стула

В Красноярском крае врачи нескольких больниц провели уникальную операцию, чтобы спасти мужчину, который упал со сломавшегося деревянного стула. Ножка пробила переднюю брюшную стенку, прошла через кишечник и упёрлась в позвоночник. Историю спасения рассказали в красноярской БСМП.
Сначала пострадавшего прооперировали в районной больнице: удалили видимую часть ножки и зашили кишечник. Однако мужчина всё равно чувствовал сильную боль в спине и приехал в красноярскую БСМП, думая, что у него обострился остеохондроз. КТ и МРТ показали инородное тело в двух позвонках.
Нейрохирурги провели двухэтапную операцию: сначала стабилизировали позвоночник металлическими конструкциями, затем аккуратно извлекли фрагмент ножки. Деревянная щепка прошла по диагонали через два позвонка и диск, не задев спинной мозг, хотя находилась от него всего в полутора сантиметрах. Повреждённые позвонки заменили на импланты.
Мужчина провёл в больнице две недели и выписан. Теперь его ждёт реабилитация, которая займёт несколько месяцев, после чего он сможет вернуться к полноценной жизни. Врачи называют этот случай чудом.
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