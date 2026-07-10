Мужчина повредил машину, отданную ему на ремонт в Камчатском крае

20-летний житель Елизово оказывал услуги по ремонту автомобилей в гаражном кооперативе. В январе этого года он взял машину на замену порогов, но вместо ремонта катался на ней и помогал вытягивать застрявшие в снегу автомобили товарищей, повредив таким образом чужое транспортное средство. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд для рассмотрения по существу.