20-летний житель Елизово оказывал услуги по ремонту автомобилей в гаражном кооперативе. В январе этого года он взял машину на замену порогов, но вместо ремонта катался на ней и помогал вытягивать застрявшие в снегу автомобили товарищей, повредив таким образом чужое транспортное средство. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд для рассмотрения по существу.
Мужчина повредил машину, отданную ему на ремонт в Камчатском крае
20-летний житель Елизово оказывал услуги по ремонту автомобилей в гаражном кооперативе. В январе этого года он взял машину на замену порогов, но вместо ремонта катался на ней и помогал вытягивать застрявшие в снегу автомобили товарищей, повредив таким образом чужое транспортное средство. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд для.
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