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В России вспоминают погибших на теплоходе «Булгария»

Сегодня в России вспоминают погибших на теплоходе «Булгария», который затонул 15 лет назад в Куйбышевском водохранилище. Эта трагедия потрясла всю страну и из-за количества жертв, и из-за того, что у компании не было лицензии на организацию перевозок, и из-за того, что проходившие мимо суда не оказали помощь погибавшим.

Источник: Российская газета

«Булгария» была старым судном с неисправным двигателем и командой, которая халатно отнеслась к своим обязанностям. В частности, не были задраены иллюминаторы, через которые хлынула вода и потопила корабль. В итоге погибло 122 человека, много детей. Спасти удалось 79 человек.

Спасавшимся с терпящей бедствие «Булгарии» не оказали помощь проходящие мимо сухогруз «Арбат» и толкач «Дунайский 66». Первым и единственным, кто стал оказывать помощь, стал капитан судна «Арабелла» Роман Лизалин.

«Булгария» получила это имя только в 2010-м, за год до катастрофы. С 1955 года это был теплоход «Украина», построенный на верфи в чехословацком Комарно.

В 2011-м теплоход был сдан в субаренду казанскому ООО «АргоРечТур», которое возглавляла Светлана Инякина. Эта компания не входила в Единый реестр туроператоров, а потому не имела права организовывать такие перевозки. Впрочем, это не помешало ни продавать билеты, ни осуществлять рейсы. Продажей билетов на круизы на теплоходе для разных туроператоров в занималась казанская фирма «ИнтурВолга». Пассажиры отдельно, как правило, не страховались.

В итоге те, кто был осужден за трагедию «Булгарии» — директор турфирмы, чиновники Ространснадзора — давно на свободе. Своей вины в том, что использовали устаревший теплоход, допускали его к рейсам, эти люди так и не увидели. Кто-то из них решил кардинально сменить имидж, фамилию, страну.

«Булгария», поднятая со дна и несколько лет простоявшая в затоне, в итоге была распилена на металл.