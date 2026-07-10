Сегодня в России вспоминают погибших на теплоходе «Булгария», который затонул 15 лет назад в Куйбышевском водохранилище. Эта трагедия потрясла всю страну и из-за количества жертв, и из-за того, что у компании не было лицензии на организацию перевозок, и из-за того, что проходившие мимо суда не оказали помощь погибавшим.