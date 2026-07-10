Семья два года боролась с учителем, устроившим травлю

О том, что такое школьная травля и как она перемалывает жертву, Ирина В. из Хабаровска знает не понаслышке. Однако ей пришлось иметь дело с необычным подвидом буллинга, где инициатором выступает не сверстник, а взрослый. Два года подряд её сын Влад терпел унижения со стороны учителя П. Ж., которая по совместительству была его классным руководителем. Два года школа отвечала, что нарушений не видит. Два года мальчик терял здоровье, уверенность в себе и желание жить. А потом семья пошла в суд — и выиграла. Кировский районный суд взыскал со школы 150 тысяч рублей компенсации морального вреда, а 18 июня Хабаровский краевой суд оставил это решение без изменений.