В аптеках за год пресекли продажу 21,5 млн лекарств с нарушениями

Среди препаратов, которые не прошли проверку, около 300 тысяч упаковок имели истёкший срок годности. Всего механизм контроля начал применяться к лекарствам с 1 июня прошлого года и действует во всех аптечных организациях. Проверка проводится непосредственно во время покупки: кассовое оборудование обращается к данным системы маркировки и принимает решение о возможности реализации конкретной упаковки. Если препарат имеет ограничения на оборот, операция по его продаже блокируется.
Как отметил Дубин, отдельная категория таких случаев связана с решениями уполномоченных органов. Когда Минздрав или Росздравнадзор приостанавливают оборот определённого лекарства, его статус меняется в системе ещё до того, как препарат оказывается у покупателя. К началу июня таким способом была остановлена продажа около 12 миллионов упаковок.
А ранее фармацевт предупредил, что сильная жара, охватившая Евразию, может не только обострить хронические заболевания, но и превратить обычную аптечку в источник опасности. Особенно уязвимы препараты в ампулах: изменение цвета жидкости или выпадение осадка — явные признаки того, что их использовать нельзя. В каплях и сиропах вода испаряется, что приводит к увеличению концентрации действующего вещества и риску передозировки. Сладкие сиропы могут забродить, а мази и свечи теряют форму и расслаиваются.
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