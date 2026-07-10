В аптеках за год пресекли продажу 21,5 млн лекарств с нарушениями

А ранее фармацевт предупредил, что сильная жара, охватившая Евразию, может не только обострить хронические заболевания, но и превратить обычную аптечку в источник опасности. Особенно уязвимы препараты в ампулах: изменение цвета жидкости или выпадение осадка — явные признаки того, что их использовать нельзя. В каплях и сиропах вода испаряется, что приводит к увеличению концентрации действующего вещества и риску передозировки. Сладкие сиропы могут забродить, а мази и свечи теряют форму и расслаиваются.