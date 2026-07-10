Власти сказали, где в Беларуси больше всего растет борщевика Сосновского и золотарника канадского

Причем, по словам Сакович, только в сентябре 2025-го при обследованиях в Беларуси выявили более тысячи новых мест произрастания первого и свыше четырех тысяч мест второго. При этом за весь 2025 год полностью уничтожили в рамках спецмероприятий 619 очагов борщевика и 1061 очаг золотарника.