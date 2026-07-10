Власти сказали, где в Беларуси больше всего растет борщевика Сосновского и золотарника канадского

Консультант управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Юлия Сакович сказала в эфире телеканала ОНТ, где в Беларуси больше всего борщевика Сосновского и золотарника канадского.
Наиболее сложная ситуация с борщевиком Сосновского, по данным министерства, в Витебской области. А вот по золотарнику канадскому в «лидерах» Минская область.
Причем, по словам Сакович, только в сентябре 2025-го при обследованиях в Беларуси выявили более тысячи новых мест произрастания первого и свыше четырех тысяч мест второго. При этом за весь 2025 год полностью уничтожили в рамках спецмероприятий 619 очагов борщевика и 1061 очаг золотарника.
Специалист замечает, что новые очаги появляются в том числе из-за прежней практики завоза данных растений для использования в хозяйственных целях. Кстати, в Минприроды предупредили: золотарник канадский чаще встречается на сельскохозяйственных полях и опушках леса, а борщевик Сосновского — в тени, а также ближе к воде.
Тем временем Белгидромет предупредил о возвращении жаркой погоды в Беларусь.
А еще мы собрали, что известно о новых правилах набора трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в Беларуси: кого примут, на каких условиях, в каком случае вернутся на родину.