Экспорт масложировой продукции с Дона сократился на 10%

Ростовская область удерживает второе место в стране по экспорту агропродовольствия — уступая только Москве. В сравнении с прошлым годом объёмы экспорта продовольствия в 2026 году увеличились на 26%. При этом структура поставок осталась стабильной: на зерновые приходится 66%, на масложировую продукцию — 22%, на пищевую и прочую продукцию — 12%.