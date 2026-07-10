Экспорт масложировой продукции с Дона сократился на 10%

По данным заместителя министра сельского хозяйства Ростовской области Ольги Чернобаевой, озвученным на заседании экспортного совета, в первом полугодии 2026 года основу регионального экспорта составили зерновые культуры. На втором месте — масложировая продукция, объёмы поставок которой снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Ростовская область удерживает второе место в стране по экспорту агропродовольствия — уступая только Москве. В сравнении с прошлым годом объёмы экспорта продовольствия в 2026 году увеличились на 26%. При этом структура поставок осталась стабильной: на зерновые приходится 66%, на масложировую продукцию — 22%, на пищевую и прочую продукцию — 12%.
Наиболее заметный рост продемонстрировал экспорт зерновых: в первом полугодии 2026 года он превысил показатели аналогичного периода 2025 года на 60%. Ключевые импортёры зерна — Турция, Египет, Саудовская Аравия и Судан; также появились новые направления поставок — Малави и Эфиопия.
Экспорт масложировой продукции, несмотря на её значимость для региона, сократился: производители отгрузили почти вдвое меньше объёма, чем планировали. По словам Ольги Чернобаевой, причинами стали рыночная конъюнктура, низкая маржинальность экспорта, а также увеличение сроков доставки из‑за продолжительных процедур осмотра и проверки судов на границе. Основные покупатели масложировой продукции — Турция, Китай, Индия и Ливан.
Кроме того, на 10% снизился экспорт прочей продукции АПК по сравнению с первым полугодием 2025 года.
Среди главных стран‑импортёров агропродукции из Ростовской области остаются Турция (пшеница, подсолнечное масло), Египет (пшеница, подсолнечное масло), Кения (пшеница), Судан (пшеница), а также Китай (жмых, зернобобовые, семена льна).