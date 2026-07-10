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Компенсировать расходы на аренду жилья медработникам Красноярского края будут ежемесячно

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли во втором чтении поправку в региональный закон, регулирующий выплату компенсации медработникам за аренду жилья.

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли во втором чтении поправку в региональный закон, регулирующий выплату компенсации медработникам за аренду жилья. После вступления изменений в силу с 1 октября этого года медики региона будут получать ее раз в месяц. Вопрос о ежемесячных компенсациях выпускники педиатрического факультета КрасГМУ подняли неделю назад во время встречи с губернатором Михаилом Котюковым. Сейчас эта выплата перечисляется врачам раз в квартал. За утверждение поправок парламентарии проголосовали единогласно. Депутаты отметили, что эта выплата стала по-настоящему рабочим инструментом для привлечения специалистов в территории края. За два года ее получили около 1 600 медицинских работников. На эти цели из краевого бюджета было выделено более 170 млн рублей.