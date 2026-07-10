Депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли во втором чтении поправку в региональный закон, регулирующий выплату компенсации медработникам за аренду жилья. После вступления изменений в силу с 1 октября этого года медики региона будут получать ее раз в месяц. Вопрос о ежемесячных компенсациях выпускники педиатрического факультета КрасГМУ подняли неделю назад во время встречи с губернатором Михаилом Котюковым. Сейчас эта выплата перечисляется врачам раз в квартал. За утверждение поправок парламентарии проголосовали единогласно. Депутаты отметили, что эта выплата стала по-настоящему рабочим инструментом для привлечения специалистов в территории края. За два года ее получили около 1 600 медицинских работников. На эти цели из краевого бюджета было выделено более 170 млн рублей.
Компенсировать расходы на аренду жилья медработникам Красноярского края будут ежемесячно
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли во втором чтении поправку в региональный закон, регулирующий выплату компенсации медработникам за аренду жилья.