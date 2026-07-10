Куда сходить в выходные в Иркутске? «Ангара-Джаз», цирк и многое другое

IrkutskMedia, 10 июля. Музыкальные фестивали, цирк и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
11 июля
Всероссийский молодежный фестиваль «Ангара-Джаз» (12+)
Концерты участников мероприятия пройдут 11 и 12 июля на двух площадках: у памятника Александру III и на стадионе «Труд». На фестивале выступят более 30 молодых исполнителей из Абакана, Якутска, Иркутска, а также звезды музыкальной сцены. Хедлайнерами фестиваля в этом году выступают народный артист России Игорь Бутман и его квартет, заслуженный артист РФ Валерий Сюткин в сопровождении музыкального коллектива «Сюткин рок-н-ролл бэнд».
Дневная программа состоится на площади у памятника Александру III с 14.00 до 21.00. Вечерняя программа пройдет под открытым небом на стадионе «Труд». Сбор гостей 20.00.
Спектакль «Рисуем сказки» по мотивам произведений Марка Сергеева (6+)
В 2026 году отмечается 100-летие со дня рождения автора, который был большим мастером написания детских книг. Марк Сергеев создавал детские истории так, чтобы ребенок не только заинтересовался книгой, но и захотел сам ее прочитать. На мероприятии прозвучат стихотворения и сказка о рассеянном музыканте и бурундуке — учителе пения.
Мероприятие пройдет в 11.30 в Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского. Необходима предварительная запись по телефону.
Кино под открытым небом
В Доме кино в эти выходные под открытым небом представят сразу несколько фильмов. Для семейного просмотра подойдёт картина «Дополнительное время» (6+). Также зрителей приглашают на биографическую драму «Фальшивомонетчик» (18+).
Показ кино пройдет в 20.00 и 22.00 на площадке Дома кино.
12 июля
Императорский цирк Моретти (0+)
Цирковое шоу с гигантскими фонтами, тиграми, львами и попугаями. Под куполом — воздушные гимнасты, эквилибристы и гимнасты на турниках.
Мероприятие состоится в 13.00.
Фильм «Солнце и жизнь Земли» (12+)
В программе вы узнаете, как работает Солнце, почему оно греет, а также как создает магнитные бури на Земле. По окончании фильма состоится экскурсия по звёздному небу с лектором.
Мероприятие пройдет в планетарии «Ноосфера» в 13.30.