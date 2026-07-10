Куда сходить в выходные в Иркутске? «Ангара-Джаз», цирк и многое другое

Концерты участников мероприятия пройдут 11 и 12 июля на двух площадках: у памятника Александру III и на стадионе «Труд». На фестивале выступят более 30 молодых исполнителей из Абакана, Якутска, Иркутска, а также звезды музыкальной сцены. Хедлайнерами фестиваля в этом году выступают народный артист России Игорь Бутман и его квартет, заслуженный артист РФ Валерий Сюткин в сопровождении музыкального коллектива «Сюткин рок-н-ролл бэнд».