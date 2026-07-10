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Ребенок на велосипеде угодил под машину в Красноярске (видео)

В красноярском микрорайоне Солнечный накануне произошло ДТП с участием ребенка-велосипедиста, сообщили в ГАИ.

В красноярском микрорайоне Солнечный накануне произошло ДТП с участием ребенка-велосипедиста, сообщили в ГАИ.

7-летний мальчик катался в одном из дворов. Не убедившись в безопасности, он решил выехать на проезжую часть из-за припаркованных машин. В итоге на него наехал водитель автомобиля «Тойота» и протащил под колесами несколько метров.

В результате происшествия мальчик получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Госавтоинспекция Красноярска в очередной раз просит родителей разъяснить своим чадам, как правильно и безопасно участвовать в дорожном движении: «Выйдите с детьми во двор, покажите им места “дорожных ловушек”, а главное, будьте сами положительным примером соблюдения ПДД для своих детей».