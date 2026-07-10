Соленость озера Маныч-Гудило в ростовском заповеднике достигла 100 промилле

Солёность воды в озере Маныч‑Гудило, которое находится на территории государственного заповедника «Ростовский», достигла 100 промилле (100‰). Об этом в пресс‑центре ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе Александр Липкович со ссылкой на данные Южного научного центра РАН.
Специалист подчеркнул масштаб показателя, сравнив его с солёностью других водоёмов: в Мировом океане она составляет 32‰, а в Чёрном море — 18‰.
Из‑за столь высокой концентрации соли видовое разнообразие в озере существенно ограничено — преимущественно здесь обитают мелкие позвоночные.
По словам Александра Липковича, Маныч‑Гудило — ключевой водоём долины Маныча — не только сильно засорилось и обмелело, но и демонстрирует тревожные последствия климатических изменений. На территории заповедника фиксируется устойчивая тенденция к засухе: пересыхают и другие водоёмы.