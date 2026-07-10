Соленость озера Маныч-Гудило в ростовском заповеднике достигла 100 промилле

По словам Александра Липковича, Маныч‑Гудило — ключевой водоём долины Маныча — не только сильно засорилось и обмелело, но и демонстрирует тревожные последствия климатических изменений. На территории заповедника фиксируется устойчивая тенденция к засухе: пересыхают и другие водоёмы.