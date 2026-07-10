В России лимит «Пушкинской карты» предложили увеличить в 4 раза

Номинал «Пушкинской карты» предложили увеличить до 20 тыс. рублей и индексировать каждый год. Это в четыре раза больше действующего лимита, который сейчас составляет 5 тыс. рублей в год. С такой инициативой выступил Сергей Миронов.
По его словам, правительству стоит не только повысить лимит карты, но и сделать ее накопительной, чтобы деньги не сгорали в конце года. Также депутат считает, что программу нужно расширить на детей от 4 до 14 лет. По его мнению, они тоже нуждаются в доступе к образовательным и культурным мероприятиям.
Кроме того, Миронов предложил ввести «Гоголевскую карту» для покупки книг и «Никитинскую карту» для поездок в туристические, культурные и образовательные центры России.
«Образование — важнейший приоритет! Лучше всего об этом ровно 200 лет назад сказал Александр Сергеевич Пушкин: “Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия”», — заключил Миронов.