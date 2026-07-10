В России лимит «Пушкинской карты» предложили увеличить в 4 раза

По его словам, правительству стоит не только повысить лимит карты, но и сделать ее накопительной, чтобы деньги не сгорали в конце года. Также депутат считает, что программу нужно расширить на детей от 4 до 14 лет. По его мнению, они тоже нуждаются в доступе к образовательным и культурным мероприятиям.