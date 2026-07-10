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Скоростной режим на участке Дмитровского шоссе изменится с 16 июля

С 16 июля на участке Дмитровского шоссе в сторону области — от ул. Дубнинской до ул. Летчика Осканова — максимальная разрешенная скорость составит 50 км/ч вместо 60 км/ч, это поможет сделать дорожное движение безопаснее и снизить риск аварий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) принимают решения об изменении скоростного режима после детального анализа каждого участка дороги. В первую очередь учитываются аварийность, причины дорожно-транспортных происшествий и особенности организации движения. Ограничения скорости вводятся на участках со сложной геометрией дороги — там, где много съездов, перестроений и опасных поворотов. В таких местах высокая скорость увеличивает риск аварийных ситуаций, а более плавное движение помогает водителям безопаснее выполнять маневры, соблюдать дистанцию и быстрее реагировать на изменения дорожной обстановки», — приводятся в материале слова из сообщения пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Водителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки.