Скоростной режим на участке Дмитровского шоссе изменится с 16 июля

«Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) принимают решения об изменении скоростного режима после детального анализа каждого участка дороги. В первую очередь учитываются аварийность, причины дорожно-транспортных происшествий и особенности организации движения. Ограничения скорости вводятся на участках со сложной геометрией дороги — там, где много съездов, перестроений и опасных поворотов. В таких местах высокая скорость увеличивает риск аварийных ситуаций, а более плавное движение помогает водителям безопаснее выполнять маневры, соблюдать дистанцию и быстрее реагировать на изменения дорожной обстановки», — приводятся в материале слова из сообщения пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.