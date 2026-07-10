На выходных в Красноярске ожидается прохладная и дождливая погода

По данным Gismeteo, на выходных в Красноярске ожидается относительно прохладная погода. Например, завтра синоптики обещают +22 днем и +12 ночью. Возможен дождь.
В воскресенье, 12 июля, днем температура поднимется до +23. К вечеру похолодает до +11.
Максимальная температура составит +23 градуса.
По данным Gismeteo, на выходных в Красноярске ожидается относительно прохладная погода. Например, завтра синоптики обещают +22 днем и +12 ночью. Возможен дождь.
В воскресенье, 12 июля, днем температура поднимется до +23. К вечеру похолодает до +11.