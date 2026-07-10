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На выходных в Красноярске ожидается прохладная и дождливая погода

Максимальная температура составит +23 градуса.

Источник: KrasnoyarskMedia

По данным Gismeteo, на выходных в Красноярске ожидается относительно прохладная погода. Например, завтра синоптики обещают +22 днем и +12 ночью. Возможен дождь.

В воскресенье, 12 июля, днем температура поднимется до +23. К вечеру похолодает до +11.