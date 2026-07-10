На каких улицах Калининграда не будет света 10 июля

В Калининграде в пятницу, 10 июля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:
Горького, 83; Калязинская, 11, 13, 15; Тихая, 2, 4, 6, 8, 10−30, 32, 34, 36.
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