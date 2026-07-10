Раскрыто, какие животные больше всего страдают от жары

Крупный рогатый скот, который имеет тёмный и чёрно-пёстрый окрас, больше всего подвергается воздействию солнечных лучей и, соответственно, перегревается на жаре. Об этом МК рассказал российский ветеринар Алексей Ковалёв.
По его словам, такая особенность у животного может даже привести к тепловому удару. Ковалев объясняет:
«Особенно это касается животных с тёмным окрасом. Когда коровы чёрно-пёстрой породы, они испытывают перегрев из-за избытка солнечных лучей», — объясняет специалист.
По его словам, таким животным требуется больше тени и вентиляции. Также животны во время сильной жары, как уточнил собеседник издания, необходимо чаще менять воду в поилке. Иначе животное рискует пострадать от обезвоживания — коровы просто не станут пить грязную воду.
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