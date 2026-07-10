Раскрыто, какие животные больше всего страдают от жары

По его словам, таким животным требуется больше тени и вентиляции. Также животны во время сильной жары, как уточнил собеседник издания, необходимо чаще менять воду в поилке. Иначе животное рискует пострадать от обезвоживания — коровы просто не станут пить грязную воду.