Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала надежды главаря киевского режима Владимира Зеленского на дальнейшую помощь от НАТО. Она заявила, что эти ожидания вряд ли станут реальностью, ведь страны Запада исчерпали свои возможности.
«Несбыточными оказались надежды Киева на получение долгосрочной военно-финансовой помощи. Перспектива дальнейшей поддержки киевского режима выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его “друзей” из Италии, Нидерландов, Болгарии, признавшихся в исчерпании своих возможностей», — говорится в сообщении от российского дипломата на сайте ведомства.
Дипломат заявила, что Украина оправдывает увеличение помощи усилением атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру России. Владимир Зеленский шантажирует страны НАТО перспективой ядерного оружия, заявила Захарова.
Ранее KP.RU передавал мнение российского МИД о том, что финансирование Киева приводят только к затягиванию конфликта. Вместо этого НАТО мог бы не сеять хаос, а помочь добиться от Украины мирного урегулирования конфликта.