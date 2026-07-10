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На Дону оценили промежуточные результаты реформы нестационарной торговли

Об этом сообщает Правительство региона.

На заседании под руководством губернатора Юрия Слюсаря обсудили итоги второго этапа реформы нестационарной торговли (сроки — до конца июля).

С мая ведётся мониторинг 20 муниципалитетов (83% всех НТО региона). В Ростове‑на‑Дону, Батайске и Новочеркасске проверили более 500 точек — нарушения (чаще всего субаренда) выявлены на каждом третьем объекте. Устранить их нужно до середины сентября.

Ключевые направления: пересмотр схем размещения с учётом нормативов, платы и внешнего вида, включение в схему объектов на частных землях. В Ростове схема сокращена на 370 позиций; подготовлен проект нового порядка с запретом субаренды и созданием спецкомиссии — документ на согласовании в прокуратуре.

С 1 сентября вступят в силу федеральные требования о включении объектов на частных землях в схему размещения. Дизайн‑код закрепит требования к облику НТО — у владельцев будет год на приведение объектов в соответствие.

Губернатор призвал муниципалитеты активнее выполнять поручения и отметил, что цель реформы — перейти от временных точек к стационарным объектам, обеспечив чистоту, порядок и современный облик торговых пространств.

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