На Дону оценили промежуточные результаты реформы нестационарной торговли

С мая ведётся мониторинг 20 муниципалитетов (83% всех НТО региона). В Ростове‑на‑Дону, Батайске и Новочеркасске проверили более 500 точек — нарушения (чаще всего субаренда) выявлены на каждом третьем объекте. Устранить их нужно до середины сентября.