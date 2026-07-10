Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

117 волгоградцев позвонили в РПН в июне

На горячую линию в волгоградское управление Роспотребнадзора в июне обратились.

На горячую линию в волгоградское управление Роспотребнадзора в июне обратились 117 человек. Это больше, чем в мае, когда было зафиксировано 93 звонка. 22% обращений касались санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, жители региона жаловались на санитарное состояние территории, качество воды и водоснабжения и атмосферного воздуха.

Половина обращений касалась нарушения прав потребителей в сфере продажи непродовольственных товаров, ЖКХ, бытовых, образовательных, медицинских и транспортных услуг.

Напомним, в управлении открыта «горячая» телефонная линия консультирования — телефон +7 (8442) 24−36−30, единый консультационный центр по телефонному номеру 8−800−555−49−43.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше