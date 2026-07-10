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Резкое похолодание и дождь прогнозируют в Нижнем Новгороде в выходные

Температура упадет с +30 до +19 градусов.

Источник: Нижегородская правда

В выходные 11 и 12 июля нижегородцев ждет жара, а затем резкое похолодание. Данные об этом опубликовал сервис Яндекс Погода.

В субботу, 11 июля, температура воздуха поднимется до +30 градусов днем, а к вечеру упадет до +27 градусов. Ожидается малооблачная погода, но ближе к ночи начнется небольшой дождь. Скорость ветра составит 2−3 м/с.

В воскресенье, 12 июля, весь день будут идти дожди. Похолодает до +22 градусов, а вечером столбики термометров покажут уже +19 градусов. Скорость ветра — 3−4 м/с.

Тем временем в Волгоградской области 10 и 11 июля ожидается палящая жара до +36 градусов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как Нижегородская область пережила ураган.