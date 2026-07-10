«Проявите выдержку и человеческое отношение»: власти Челябинской области призвали водителей не срывать злость на сотрудниках АЗС

Внимание участников заседания также было уделено сотрудникам АЗС, которые вынуждены работать в крайне напряженном режиме и сталкиваются с негативом со стороны покупателей. Представители основных топливных компаний области подчеркнули: работники станций не влияют на поставки, но именно они ежедневно обеспечивают работу АЗС и обслуживание большого потока клиентов. Поэтому правительство Челябинской области обратилось к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие, уважение друг к другу и сотрудникам заправок.