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Защитникам ростовского неба передали 180 устройств для борьбы с дронами

Об этом сообщили в правительстве региона.

По поручению губернатора Юрия Слюсаря подразделения противовоздушной обороны, обеспечивающие защиту неба над Ростовской областью, получили партию военно‑технической помощи. Об этом проинформировали в региональном правительстве.

Замглавы области Дмитрий Водолацкий передал военнослужащим порядка 180 технических устройств и спецсредств для противодействия дронам разных модификаций. В комплект поставки также вошли медицинские рюкзаки и тактические аптечки.

Дмитрий Водолацкий отметил, что переданное оборудование позволит повысить эффективность работы мобильных огневых групп ПВО. Он поблагодарил военных за профессионализм, мужество и стойкость, подчеркнув, что благодаря их круглосуточной службе удалось не допустить ущерба объектам жизнеобеспечения региона.

В правительстве заверили, что обеспечение подразделений ПВО необходимой техникой и снаряжением будет продолжаться.

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